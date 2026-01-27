Обстрел Харькова 26 января - большинство города оставалось без света

Девушка во время блэкаута. Иллюстративное фото: УНИАН

В понедельник вечером, 26 января, большая часть Харькова и области остались без света. Вследствие удара РФ по энергообъекту, в регионе введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом в Telegram заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубовв.

Глава ОВА проинформировал, что россияне вечером совершили комбинированную атаку, применив для ударов по Харькову ракеты и дроны.

В результате обстрела пострадали два человека. Также в Индустриальном районе повреждены две школы.

"Кроме того, под ударами была наша энергетика, есть достаточно серьезные повреждения, сейчас все бригады работают на местах для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия... Мы скажем так, около 80% сейчас города Харькова и области без электроэнергии, поскольку у нас действуют именно графики отключений", — резюмировал Синегубов.

Напомним, несколько часов назад мэр Харькова Игорь Терехов тоже подтвердил ракетный удар. Он проинформировал, что из-за атаки повреждены не только школы, но и многоэтажные дома.

Также мы информировали, что в тот же вечер россияне атаковали дроном Кривой Рог. Они попали в жилой дом.