Обстріл Харкова 26 січня - що відомо про наслідки

У понеділок, 26 січня, у Харкові пролунали вибухи. Російські війська здійснили ракетну атаку на місто.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Тelegram.

Обстріл Харкова

За словами Терехова, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі міста. Одне з ракетних влучань припало безпосередньо на будівлю навчального закладу.

Станом на цей час відомо про двох постраждалих.

Також міський голова додав, що пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли багатоповерхівку у Харкові.

Тоді ж окупанти атакували дронами Слобідський район міста. На місці працювали екстерні служби.