Обстріл Харкова 26 січня - що відомо про наслідки

Ракетний удар по Харкову — Терехов назвав наслідки
У понеділок, 26 січня, у Харкові пролунали вибухи. Російські війська здійснили ракетну атаку на місто.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Тelegram.
Обстріл Харкова
За словами Терехова, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі міста. Одне з ракетних влучань припало безпосередньо на будівлю навчального закладу.
Станом на цей час відомо про двох постраждалих.
Також міський голова додав, що пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі.
Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли багатоповерхівку у Харкові.
Тоді ж окупанти атакували дронами Слобідський район міста. На місці працювали екстерні служби.
