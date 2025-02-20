У Харкові боєць посварився з командиром і дістав з гранати запобіжник погрожуючи вбивством

Солдат ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Міський райсуд у Харкові визнав військовослужбовця винним у погрозі вбивством своєму безпосередньому керівнику. Під час сварки боєць дістав бойову гранату.

Обставини справи містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час суду з'ясувалось, що заступник командира стрілецької роти зробив зауваження бійцю стосовно порушення дисципліни. У відповідь на це підлеглий дістав гранату Ф-1, знявши з неї запобіжник, та висловив погрози вбивством, перебуваючи у стані агресії.

Інцидент тривав близько п'яти хвилин, солдата заспокоїли, а гранату відібрали. Сам обвинувачений, який раніше вже мав судимість, визнав свою вину, висловив каяття, виказав бажання продовжити службу та готовність прийняти покарання. Його командир під час судового розгляду заявив про відсутність претензій до обвинуваченого ні матеріального, ні морального характеру.

Що вирішив суд

Суд засудив солдата до п'яти років позбавлення волі, не встановивши пом'якшуючих обставин та не побачивши підстав для застосування умовного покарання.

Також ми повідомляли, що в Харкові чоловік після отримання повістки не прибув до збірного пункту ТЦК та СП. За ухилення від мобілізації він проведе три роки у в'язниці.

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця. За це його засудили до двох років випробувального терміну.