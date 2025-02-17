У Харкові судили чоловіка, який після ВЛК відмовився від призову

Суддя. Ілюстративне фото: Рада адвокатів Київщини

У Харкові судили військовозобов'язаного, який після отримання "бойової" повістки для прибуття до збірного пункту ТЦК та СП не виконав вимогу. Його визнали винним в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської прокуратури у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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Деталі справи

У листопаді 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного ТЦК та СП у Харкові. Там він пройшов ВЛК, де його визнали придатним до служби, та отримав повістку для відправлення до військової частини.

Проте мешканець міста не виконав вимогу та написав заяву про відмову від призову на військову службу під час мобілізації. Своє рішення він пояснив тим, що працює та не хоче залишати роботу.

Рішення суду

Під час засідання обвинувачений не визнав свою провину. Тому суд визнав 54-річного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу й призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харкові стався конфлікт між сусідами одного з будинків, внаслідок чого вони побилися. Суд визначив винного та призначив покарання.

Також на Полтавщині судили військовозобов'язаного, який не з'явився до ТЦК, бо доглядав за хворим братом. Він отримав три роки позбавлення волі.