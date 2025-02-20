В Харькове боец поссорился с командиром и достал из гранаты предохранитель угрожая убийством

Солдат ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Городской райсуд в Харькове признал военнослужащего виновным в угрозе убийством своему непосредственному руководителю. Во время ссоры боец достал боевую гранату.

Обстоятельства дела содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время суда выяснилось, что заместитель командира стрелковой роты сделал замечание бойцу о нарушении дисциплины. В ответ на это подчиненный достал гранату Ф-1, сняв с нее предохранитель, и выразил угрозы убийством, находясь в состоянии агрессии.

Инцидент длился около пяти минут, солдата успокоили, а гранату отобрали. Сам обвиняемый, который ранее уже имел судимость, признал свою вину, выразил раскаяние, выразил желание продолжить службу и готовность принять наказание. Его командир во время судебного разбирательства заявил об отсутствии претензий к обвиняемому ни материального, ни морального характера.

Что решил суд

Суд приговорил солдата к пяти годам лишения свободы, не установив смягчающих обстоятельств и не увидев оснований для применения условного наказания.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина после получения повестки не прибыл в сборный пункт ТЦК и СП. За уклонение от мобилизации он проведет три года в тюрьме.

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль военнослужащего. За это его приговорили к двум годам испытательного срока.