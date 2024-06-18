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Бойові зіткнення тривають й зараз — Волошин проінформував про ситуацію у Вовчанську

18 червня 2024 20:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Яка ситуація у Вовчанську станом на 18 червня
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Водночас у Вовчанську відбуваються два бойових зіткнення з ворогом й зараз.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ми Україна у вівторок, 18 червня.

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"Наразі на Харківському напрямку ситуація змінилася в ту сторону, що бойових зіткнень з ворогом вже відбулося п'ять. В районі Вовчанська два боєзіткнення тривають й зараз", — сказав Волошин.

Він зауважив, що також бойові дії точаться у Липцях. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону, але наші воїни завдають їм відчутних втрат. 

"Ситуація динамічна, адже противник намагається нас потіснити. Зокрема шляхом використання авіації, яка скидає ФАБи, КАБи", — додав речник "Хортиці".

Раніше видання Forbes писало, що українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. 

Крім того, прикордонники з бригади "Гвардії наступу" за допомогою дронів-камікадзе завдали удару по позиціях та транспорту окупантів під Вовчанськом. 

окупанти
Харківська область
фронт
наступ
війна в Україні
ЗСУ

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