Какая ситуация в Волчанске по состоянию на 18 июня

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Фото: ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. В то же время в Волчанске происходят два боевых столкновения и сейчас.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Ми Україна во вторник, 18 июня.

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Ситуация на Харьковщине на 18 июня

"В настоящее время на Харьковском направлении ситуация изменилась в ту сторону, что боевых столкновений с врагом уже произошло пять. В районе Волчанска два боестолкновения продолжаются и сейчас", — сказал Волошин.

Он отметил, что также боевые действия ведутся в Липцах. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону, но наши воины наносят им ощутимые потери.

"Ситуация динамичная, ведь противник пытается нас потеснить. В частности, путем использования авиации, которая сбрасывает ФАБы, КАБы", — добавил спикер "Хортицы".

Ранее издание Forbes писало, что украинские военные оцепили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе.

Кроме того, пограничники из бригады "Гвардії наступу" с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по позициям и транспорту оккупантов под Волчанском.