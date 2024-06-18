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Боевые столкновения продолжаются и сейчас — Волошин проинформировал о ситуации в Волчанске

18 июня 2024 20:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какая ситуация в Волчанске по состоянию на 18 июня
Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. В то же время в Волчанске происходят два боевых столкновения и сейчас.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Ми Україна во вторник, 18 июня.

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"В настоящее время на Харьковском направлении ситуация изменилась в ту сторону, что боевых столкновений с врагом уже произошло пять. В районе Волчанска два боестолкновения продолжаются и сейчас", — сказал Волошин.

Он отметил, что также боевые действия ведутся в Липцах. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону, но наши воины наносят им ощутимые потери.

"Ситуация динамичная, ведь противник пытается нас потеснить. В частности, путем использования авиации, которая сбрасывает ФАБы, КАБы", — добавил спикер "Хортицы".

Ранее издание Forbes писало, что украинские военные оцепили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе.

Кроме того, пограничники из бригады "Гвардії наступу" с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по позициям и транспорту оккупантов под Волчанском.

оккупанты
Харьковская область
фронт
наступление
война в Украине
ВСУ

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