Фіктивна робота заради «броні»: підозра директору КП

Затримання директора. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Чугуївському районі Харківщини керівника комунального підприємства підозрюють в організації схеми з фіктивним працевлаштуванням. Він оформив на роботу двох знайомих військовозобов’язаних чоловіків, які фактично не працювали. Натомість вони отримали бронювання та відстрочку від призову.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Фіктивна робота

У 2025 році директор підприємства, яке має статус критично важливого, працевлаштував двох знайомих. Їх оформили машиністами з обслуговування систем водовідведення очисних споруд. Однак на роботі чоловіки фактично не з’являлися та своїх обов’язків не виконували. Попри це, вони залишалися офіційно працевлаштованими, що дозволило оформити їм бронювання.

Гроші за "бронь"

За версією слідства, керівник підприємства знав, що чоловіки не працюють, але не вживав жодних заходів. Їхню відсутність він фактично приховував. Водночас зарплату, нараховану фіктивним працівникам, директор забирав собі. Як зазначають правоохоронці, це було своєрідною платою за збереження статусу заброньованих.

Що загрожує

Правоохоронці викрили схему, після чого за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури директору повідомили про підозру. Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Фіктивних працівників уже звільнили.

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Подібні випадки

Подібні випадки правоохоронці фіксували й раніше. Зокрема, у Харкові затримали підприємця, який, за даними слідства, за 100 тисяч гривень обіцяв допомогти чоловікові влаштуватися до ДСНС та отримати бронювання від мобілізації.

Чоловіка затримали 4 серпня після передачі всієї суми. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові викрили схему отримання хабарів за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії. Підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв допомогти з оформленням документів і проходженням ВЛК. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.