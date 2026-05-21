Харківський депутат організовував виїзд до Румунії за 17 тис. дол.

Харківському депутату вручають підозру. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру депутату міської ради, якого вважають причетним до організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. "Тур" до Румунії коштував 17 тисяч доларів, а маршрут пролягав через Київ та Одеську область.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Втеча за кордон

За версією прокуратури, депутат Харківської міської ради VIII скликання працював у схемі не сам. Його спільником правоохоронці називають 28-річного бармена одного з місцевих кафе. Слідчі вважають, що чоловіки створили цілу систему для допомоги ухилянтам. Для обговорення деталей вони використовували закритий чат у месенджері Threema з назвою "Пещера драконов".

У переписках, за даними правоохоронців, фігурували різні "послуги" — від фіктивних медичних документів та оформлення інвалідності до бронювання від мобілізації та організації незаконного виїзду з країни.

Як працювала схема

Слідство встановило, що у лютому 2026 року бармен запропонував одному зі знайомих допомогу з виїздом до Європи поза офіційними пунктами пропуску. За планом чоловіка мали спочатку доставити до Києва, потім — до Одеської області, а звідти переправити до Румунії. Після перетину кордону "клієнту" радили звернутися до місцевої поліції та попросити статус біженця.

Всі деталі маршруту, передачі грошей та способу оплати фігуранти обговорювали у месенджері. Гроші планували отримати через криптогаманець. Сам "трансфер" вони оцінили у 17 тисяч доларів США. За даними прокуратури, саме депутат міськради надав реквізити для переказу коштів.

Затримання ділків

Наприкінці березня 2026 року правоохоронці затримали бармена у пункті обміну валют під час спроби отримати гроші. Тепер про підозру повідомили і депутату Харківської міської ради.

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню за попередньою змовою групою осіб і з корисливих мотивів. Обвинуваченому загрожує від 3 до 9 років ув'язнення. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. За даними слідства, він разом зі спільником вивіз прикордонника із району бойових дій на Куп’янському напрямку та отримав за це 4 500 доларів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові Новобарівський суд визнав винним керівника громадської організації "Волонтерський рух "Разом ми сила"" у сприянні незаконному перетину державного кордону України. За даними слідства, чоловік вносив дані військовозобов’язаних осіб до електронної системи "Шлях", оформлюючи їх як водіїв-волонтерів, що давало їм змогу виїхати з України під час воєнного стану.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що мешканець Харкова допомагав чоловікам призовного віку "легально" виїжджати за кордон. Одному з клієнтів він запропонував оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате. Через це чоловік міг виїхати з України у складі спортивної команди.