Хабар за проходження ВЛК у Харкові: затримання посадовця

Затримання у Харкові. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові викрили схему отримання хабарів за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії. Підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв допомогти з оформленням документів і проходженням ВЛК. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Як працювала схема

За інформацією поліції, представник одного з РТЦК та СП Харкова діяв за попередньою змовою з поки що невстановленими членами військово-лікарської комісії. Слідство вважає, що він організував схему отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів. За ці гроші чоловік обіцяв вплинути на проходження ВЛК, оформлення необхідного направлення, створити умови для безперешкодного проходження комісії та забезпечити час для оформлення бронювання від мобілізації.

Що загрожує підозрюваному

Правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас він може вийти під заставу, якщо внесе визначену судом суму.

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Інші схеми

Раніше у Харкові правоохоронці викрили ще одну схему ухилення від мобілізації. За даними Державного бюро розслідувань, двоє правоохоронців разом із цивільним спільником пропонували військовозобов'язаним фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури. За версією слідства, чоловіків лише формально оформлювали на роботу без виконання будь-яких обов'язків. Це давало їм можливість отримати бронювання від мобілізації. За таку "послугу" організатори вимагали 4,5 тисячі доларів.

Після передачі грошей працівники ДБР припинили діяльність схеми. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру, а суд відправив їх під варту з правом внесення застави. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.