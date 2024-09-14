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Будівельна компанія двічі отримала оплату за ремонт зруйнованих будинків у Харкові — що вирішив суд

14 вересня 2024 23:53
Валерія Барановська - редактор
Підрядник двічі отримав кошти за ремонтні роботи будинків на Салтівці — яке рішення суду
Зруйнований будинок на Північній Салтівці. Фото: armyinform.com.ua
Валерія Барановська - редактор

Правоохоронці проводять розслідування щодо одеської компанії, яка двічі отримала оплату за ремонтні роботи пошкоджених будинків у Харкові. Суд задовольнив клопотання про додаткові експертизи, а у разі невиконання ухвали може бути проведений обшук.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У справі йдеться про те, що до Салтівської прокуратури Харкова надійшло повідомлення за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів в ході проведення ремонтних робіт двох будинків на Салтівці у Харкові одеським підрядником ТОВ "Будівельна компанія "Векторбуд Девелоп".

За даними правоохоронців, власники квартир, у пошкоджених внаслідок російських атак будинків, скористалися державною програмою "єВідновлення". Згодом вони отримали кошти на відповідні роботи, зокрема, на заміну віконних блоків.  Гроші за аналогічні роботи отримав також підрядник.

Одеська будівельна компанія фактично отримала оплату двічі за одні й ті ж ремонтні роботи у будинках на вул. Валентинівська, 54 та вул. Владислава Зубенка, 80А. Всього фірма отримала понад 9 млн грн.

Це не єдині будинки на Північній Салтівці, які відновлював цей підрядник у 2023 році.

Рішення суду

Суд задовольнив клопотання, наразі проводяться додаткові експертизи. Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

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