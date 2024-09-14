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Росіяни завдали удар КАБом по Харкову — мер міста

14 вересня 2024 05:21
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибух у Харкові 14 вересня — Росія завдала удар КАБом
Вибух у місті. Ілюстративне фото: із відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Зранку, 14 вересня, російські окупанти завдали удар КАБом по Харкову. Приліт зафіксовано в одному з районів міста.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов в своєму Telegram-каналі.

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"Удар КАБом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — написав він о 05:06.

До цього, о 04:54, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської авіації на північному сході від України.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — повідомили у ПС.

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