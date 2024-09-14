Подрядчик дважды получил средства за ремонтные работы домов на Салтовке - какое решение суда

Строительная компания дважды получила оплату за ремонт разрушенных домов в Харькове — что решил суд
Правоохранители проводят расследование в отношении одесской компании, которая дважды получила оплату за ремонтные работы поврежденных домов в Харькове. Суд удовлетворил ходатайство о дополнительных экспертизах, а в случае невыполнения постановления может быть проведен обыск.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В деле говорится о том, что в Салтовскую прокуратуру Харькова поступило сообщение по факту выявления признаков присвоения бюджетных средств в ходе проведения ремонтных работ двух домов на Салтовке в Харькове одесским подрядчиком ООО "Строительная компания "Векторбуд Девелоп".
По данным правоохранителей, владельцы квартир, в поврежденных в результате российских атак домов, воспользовались государственной программой "еВідновлення". Впоследствии они получили средства на соответствующие работы, в частности, на замену оконных блоков. Деньги за аналогичные работы получил также подрядчик.
Одесская строительная компания фактически получила оплату дважды за одни и те же ремонтные работы в домах на ул. Валентиновская, 54 и ул. Владислава Зубенко, 80А. Всего фирма получила более 9 млн грн.
Это не единственные дома на Северной Салтовке, которые восстанавливал этот подрядчик в 2023 году.
Решение суда
Суд удовлетворил ходатайство, сейчас проводятся дополнительные экспертизы. Срок действия постановления два месяца со дня вынесения.
В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам суд вправе вынести определение о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями УПК Украины с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов.
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