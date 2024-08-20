На Харківщині оголосили про підозру жінці, яка співпрацювала з окупантами

Затримання підозрюваної. Фото: t.me/police_kh_region

Під час окупації Ізюмського району на Харківщині 49-річна місцева жителька жінка обійняла адміністративну посаду в окупантів. Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у вівторок, 20 серпня.

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Правоохоронці з'ясували, що жінка пішла на співпрацю з ворогом та уклала трудовий договір з окупаційною адміністрацією. Вона працювала "головним спеціалістом сектора планування бюджету і адміністрації доходів військово-цивільної адміністрації Ізюмського району".

"Жінка виконувала покладені на неї обов’язки, за що отримувала заробітну плату в російських рублях. На посаді зловмисниця перебувала з липня до серпня 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Як покарають жінку

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. І 20 серпня 49-річній жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину.