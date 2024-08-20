В ДПСУ показали ефектні кадри знищення окупантів на Харківщині

Замаскована інженерна техніка ворогів. Фото: скриншот відео

Прикордонники України показали ефектні кадри знищення ворожої техніки та позицій російських загарбників. Вдала робота аеророзвідки відбулася на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє ДПСУ.

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На відеокадрах показали, як прикордонники ДПСУ виявили та знищили ворожу техніку та позиції ворога. Відомо, що роботу провели на Вовчанському напрямку, що на Харківщині. Сильні вибухи, які зняли з дрона на відео, після скидів боєприпасів свідчить про пряме влучання.

Момент скиду боєприпасу на інженерну техніку. Фото: ДПСУ

Момент скиду на броньовик росіян. Фото: ДПСУ