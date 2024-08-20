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Маскування не допомогло — в ДПСУ показали ефектні кадри нічного полювання на окупантів

20 серпня 2024 13:27
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В ДПСУ показали ефектні кадри знищення окупантів на Харківщині
Замаскована інженерна техніка ворогів. Фото: скриншот відео
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Прикордонники України показали ефектні кадри знищення ворожої техніки та позицій російських загарбників. Вдала робота аеророзвідки відбулася на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє ДПСУ.

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На відеокадрах показали, як прикордонники ДПСУ виявили та знищили ворожу техніку та позиції ворога. Відомо, що роботу провели на Вовчанському напрямку, що на Харківщині. Сильні вибухи, які зняли з дрона на відео, після скидів боєприпасів свідчить про пряме влучання.

Бої на Вовчанському напрямку
Момент скиду боєприпасу на інженерну техніку. Фото: ДПСУ
Бої на Харківщині
Момент скиду на броньовик росіян. Фото: ДПСУ
Війна 2024 серпень
Позиції ворога на Вовчанському напрямку. Фото: ДПСУ

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