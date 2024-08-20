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Была "при должности" у оккупантов — на Харьковщине разоблачили пособницу россиян

20 августа 2024 14:58
Катерина Османская - Редактор
В Харьковской области объявили о подозрении женщине, которая сотрудничала с оккупантами
Задержание подозреваемой. Фото: t.me/police_kh_region
Катерина Османская - Редактор

Во время оккупации Изюмского района Харьковской области 49-летняя местная жительница женщина заняла административную должность у оккупантов. Злоумышленницы сообщили о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области во вторник, 20 августа.

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Что известно о деятельности подозреваемой

Правоохранители выяснили, что женщина пошла на сотрудничество с врагом и заключила трудовой договор с оккупационной администрацией. Она работала "главным специалистом сектора планирования бюджета и администрации доходов военно-гражданской администрации Изюмского района".

"Женщина выполняла возложенные на нее обязанности, за что получала заработную плату в российских рублях. В должности злоумышленница находилась с июля по август 2022 года", — говорится в сообщении.

Как накажут женщину

По данному факту возбуждено уголовное производство за коллаборационной деятельности. И 20 августа 49-летней женщине сообщили о подозрении в совершении преступления.

коллаборанты в Харьковской области
Скриншот сообщения полиции

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14:47 Аналитик спрогнозировал, какого курса будет держаться Камала Харрис в политике касательно Украины

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