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Був покинутий у одному з сіл — на Харківщині прикордонники прихистили кота

3 червня 2024 10:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області прикордонники прихистили кота
Кіт, якого прихистили прикордонники в Харківській області. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області прикордонники прихистили кота. Покинуту тварину знайшли в одному із сіл.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби в Telegram у понеділок, 3 червня.

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Прикордонники прихистили кота

Бійці забрали кота та назвали Джо. Тепер він живе з одним із прикордонників на харківських позиціях.

Прикордонник разом з котом, якого прихистили в Харківській області
Прикордонник разом з котом. Фото: ДПСУ

"Захисник каже, що тепер вони разом до кінця. Коли переможемо — обов'язково забере кота із собою додому", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські прикордонники разом з іншими бійцями Сил оборони України не припиняють боротьбу проти російських загарбників, які вдерлися до нашої країни. Вони продовжують кожної зручної миті нищити техніку та живу силу ворога.

Також прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи російських окупантів. Це сталося на Харківщині.

Україна
Харківська область
українці
тварини
кіт
прикордонники
війна

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