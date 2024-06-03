Был брошен в одном из сел — на Харьковщине пограничники приютили кота
В Харьковской области пограничники приютили кота. Брошенное животное нашли в одном из сел.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 3 июня.
Пограничники приютили кота
Бойцы забрали кота и назвали Джо. Теперь он живет с одним из пограничников на харьковских позициях.
"Защитник говорит, что теперь они вместе до конца. Когда победим — обязательно заберет кота с собой домой", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские пограничники вместе с другими бойцами Сил обороны Украины не прекращают борьбу против российских захватчиков, которые вторглись в нашу страну. Они продолжают при каждом удобном случае уничтожать технику и живую силу врага.
Также пограничники уничтожили позиции и логистические пути российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.
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