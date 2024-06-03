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Был брошен в одном из сел — на Харьковщине пограничники приютили кота

3 июня 2024 10:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области пограничники приютили кота
Кот, которого приютили пограничники в Харьковской области. Фото: t.me/DPSUkr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области пограничники приютили кота. Брошенное животное нашли в одном из сел.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Пограничники приютили кота

Бойцы забрали кота и назвали Джо. Теперь он живет с одним из пограничников на харьковских позициях.

Пограничник вместе с котом, которого приютили в Харьковской области
Пограничник вместе с котом. Фото: ГНСУ

"Защитник говорит, что теперь они вместе до конца. Когда победим — обязательно заберет кота с собой домой", — говорится в сообщении.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские пограничники вместе с другими бойцами Сил обороны Украины не прекращают борьбу против российских захватчиков, которые вторглись в нашу страну. Они продолжают при каждом удобном случае уничтожать технику и живую силу врага.

Также пограничники уничтожили позиции и логистические пути российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.

Украина
Харьковская область
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животные
кот
пограничники
война

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