Був "при посаді" в окупантів — на Харківщині викрили колаборанта

Місцеві жителі після окупації територій Харківської області. Фото: Facebook / Volodymyr Matsokin

У Харківській області чоловік добровільно пішов на співпрацю із загарбниками. Він обіймав посаду "заступника голови" окупаційної адміністрації. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо про діяльність колаборанта

Правоохоронці розповіли, що під час окупація Куп'янського району чоловік добровільно пішов на співпрацю з росіянами. До війни він був депутатом Куп’янської міської ради і очолював одне з місцевих комунальних підприємств. Вже при окупантах депутат обійняв посаду "заступника голови" так званої "військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області".

Ворожий поплічник. Фото: Харківська обласна прокуратура

"До повноважень колаборанта належали "питання інфраструктури". Обвинувачений відповідав за загальну організаційну, матеріально-технічно та інформаційну підготовку до створення комунальних підприємств та призначення на посаду директорів", — йдеться у повідомленні.

Після деокупації цієї частини Харківської області зловмисник втік на непідконтрольні території та переховується від українського правосуддя. Його оголошено у розшук, але чоловіка судитимуть заочно.

Зазначається, що 45-річного чоловіка звинувачують у колабораційної діяльності. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно у Куп'янському районі Харківської області викрили колаборантку. Вона активно співпрацювала з росіянами під час окупації, а потім вирушила за новим життям до Одеси.