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Был "при должности" у оккупантов — в Харьковской области разоблачили коллаборанта

30 января 2024 10:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Был "при должности" у оккупантов — в Харьковской области разоблачили коллаборанта
Местные жители после оккупации территории Харьковской области. Фото: Facebook / Volodymyr Matsokin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области мужчина добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками. Он занимал должность "замглавы" оккупационной администрации. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что во время оккупации Купянского района мужчина добровольно пошел на сотрудничество с россиянами. До войны он был депутатом Купянского городского совета и возглавлял одно из местных коммунальных предприятий. Уже при оккупантах депутат вступил в должность "заместителя председателя" так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

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Вражеский приспешник. Фото: Харьковская областная прокуратура

"К полномочиям коллаборанта принадлежали "вопросы инфраструктуры". Обвиняемый отвечал за общую организационную, материально-техническую и информационную подготовку к созданию коммунальных предприятий и назначению на должность директоров", — говорится в сообщении.

После деоккупации этой части Харьковской области злоумышленник сбежал на неподконтрольных территориях и скрывается от украинского правосудия. Он объявлен в розыск, но мужчину будут судить заочно.

Отмечается, что 45-летний мужчина обвиняется в коллаборационной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно в Купянском районе Харьковской области разоблачили коллаборантку. Она активно сотрудничала с россиянами во время оккупации, а затем отправилась за новой жизнью в Одессу.

суд
Харьковская область
Коллаборант
оккупация
война в Украине

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