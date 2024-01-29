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Активно співпрацювала з окупантами — на Харківщині викрили колаборантку

29 січня 2024 16:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Активно співпрацювала з окупантами — на Харківщині викрили колаборантку
Прокурори ведуть розслідування. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Куп'янському районі Харківської області викрили колаборантку. Вона активно співпрацювала з росіянами під час окупації, а потім вирушила за новим життям до Одеси.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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В результаті проведеного розслідування з'ясувалося, що у червні 2022 року одна з підозрюваних розпочала співпрацю з ворожою стороною, коли Куп'янськ був в окупації.

Жінка обійняла посаду так званого тимчасового виконувача обов'язки головного спеціаліста з персоналізованого обліку та обробки інформації у створеному окупаційною владою органі.

Підозрювана займалася прийомом заяв від місцевих жителів для отримання "фінансової підтримки" від РФ, створювала особисті файли та складала списки працівників так званої псевдоадміністрації, яким належала гуманітарна допомога.

Вона виконувала свої функції до початку звільнення Куп'янська у вересні 2022 року. Після звільнення міста, прагнучи уникнути покарання, вона переїхала до Одеси, сподіваючись приховати свої сліди. Проте у січні 2024 року правоохоронні органи розкрили її діяльність.

Колаборантка у Харкові
Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть жінку, яка виправдовує збройну агресію Росії та є прихильницею Володимира Путіна. Колаборантці загрожує до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також ми писали, що співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук у Куп'янському районі.

Харків
Харківська область
держзрада
Колаборант
Куп'янськ
окупація
війна в Україні

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