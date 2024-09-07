Працівники ТЦК у Харкові потрапили у нові скандали — відео

Затримання чоловіка працівниками ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот

У Харкові сталося ще кілька конфліктів між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і цивільними. Одного з чоловіків насильно посадили в автомобіль.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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На одному з відео видно, як працівники ТЦК у Харкові насильно саджають чоловіка в автівку.

Спочатку чоловік пручався, але згодом все ж сів у машину.

На іншому відео чоловік намагається втекти від працівників військкомату, проте на заваді йому став паркан. Військові повалили його на землю. Затримання проходило без представників поліції.

На третьому відео можна побачити, як чоловіка військові насильно запхнули в машину. Жінки намагалися йому допомогти залишити автівку, але їм цього зробити не вдалося. Водій різко натиснув на педаль газу і поїхав з місця події у невідомому напрямку. Затриманий чоловік теж перебував у тому автомобілі.