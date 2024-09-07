У Харкові пролунали щонайменше два вибухи

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Харкові у суботу, 7 вересня, пролунали близько 16:00. Ігор Терехов повідомив про удари по території міста та закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Про це Терехов написав у своєму Телеграм-каналі.

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Обстріл Харкова 7 вересня

У суботу, 7 вересня, окупанти завдали ударів по Харкову. В районі місця влучання видно стовп диму.

Повітряну тривогу у Харкові було оголошено о 14:35.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua/

За інформацією Харківської ОВА, під загрозою як територія міста, так і Харківського району.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на місця влучань виїхали відповідні служби. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Окупанти вдарили по Харкову та передмістю

За даними Харківської ОВА, зафіксовано удари по Харкову, а саме по території садового товариства в Індустріальному районі.

Ще одне влучання — у приватному секторі селища Мала Данилівка у передмісті Харкова.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському.

"На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", — йдеться в повідомленні.