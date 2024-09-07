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Харків під обстрілом — у місті пролунали вибухи

7 вересня 2024 16:03
Галина Шподарева - редактор
У Харкові пролунали щонайменше два вибухи
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Вибухи в Харкові у суботу, 7 вересня, пролунали близько 16:00.  Ігор Терехов повідомив про удари по території міста та закликав жителів перебувати у безпечних місцях. 

Про це Терехов написав у своєму Телеграм-каналі.

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У суботу, 7 вересня, окупанти завдали ударів по Харкову. В районі місця влучання видно стовп диму. 

Повітряну тривогу у Харкові було оголошено о 14:35.

Харків під обстрілом — у місті пролунали вибухи - фото 1
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua/

За інформацією Харківської ОВА, під загрозою як територія міста, так і Харківського району. 

Харків під обстрілом — у місті пролунали вибухи - фото 1
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на місця влучань виїхали відповідні служби. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. 

Окупанти вдарили по Харкову та передмістю

За даними Харківської ОВА, зафіксовано удари по Харкову, а саме по території садового товариства в Індустріальному районі. 

Ще одне влучання — у приватному секторі селища Мала Данилівка у передмісті Харкова. 

Харків під обстрілом — у місті пролунали вибухи - фото 3
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському.

"На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", — йдеться в повідомленні.

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