Сотрудники ТЦК в Харькове попали в новые скандалы — видео

Задержание мужчины работниками ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот

В Харькове произошло еще несколько конфликтов между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и гражданскими. Одного из мужчин насильно усадили в автомобиль.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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На одном из видео видно, как работники ТЦК в Харькове насильно сажают мужчину в машину.

Сначала мужчина сопротивлялся, но потом все же решил сесть в автомобиль.

На другом видео мужчина пытается убежать от работников военкомата, однако ему помешал забор. Военные повалили его на землю. Задержание проходило без представителей полиции.

На третьем видео можно увидеть, как мужчину военные насильно затолкали в автомобиль. Женщины пытались помочь ему покинуть авто, но им этого сделать не удалось. Водитель резко нажал на педаль газа и уехал с места происшествия в неизвестном направлении. Задержанный мужчина тоже находился в том автомобиле.