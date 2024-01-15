Чи існує загроза повторного наступу на Харківщину — відповідь експерта

Російські танки. Фото: росЗМІ

На Куп'янському напрямку Харківщини існує загроза активізації бойових дій. Однак, вторгнення на територію регіону, зокрема з Бєлгорода, малоймовірне.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону.

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"Ми можемо говорити про те, що може існувати загроза активізації саме бойових дій на Куп’янському напрямку. А дійсно загрози вторгнення на територію Харківської області з інших напрямків, зокрема безпосередньо з Бєлгорода, не існує на сьогоднішній день. Але це не означає, що така загроза не може бути створена", — сказав експерт.

І додав, що прифронтові населені пункти регіону практично постійно перебувають під обстрілом окупантів й у перспективі РФ має можливості, щоб розгорнути додаткові угруповання військ.

"Якщо говорити про Харківщину, то вона давно вже стала епіцентром серйозних бойових дій. Росія має можливості розгортання додаткових угруповань військ, з часом. Але, скажімо так, на найближчі 3-6 місяців такої загрози не передбачається", — підсумував Грабський.

Нагадаємо, Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Пізніше цю інформацію підтвердив Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний.