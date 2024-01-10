Чорнобаївка по-харківськи — військові розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Станом на сьогоднішній день, ситуація на Куп'янському напрямку Харківщини не зазнає суттєвих змін, однак залишається особливо напруженою поблизу Синьківки. Через даний населений пункт проходить найкоротша дорога до Куп'янська, який росіяни усіма силами намагаються захопити.

Про це розповів помічник начальника загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі телемарафону та начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Суспільне.

Читайте також:

Ситуація на Куп'янському напрямку

Повідомляється, що наразі у напрямку до Синьківки російські окупанти спрямовують усі свої ресурси, намагаючись вийти до Куп'янська та захопити його.

"За добу 8 січня ми успішно відбили сім атак ворога. Зараз у них мета така сама, як і пів року тому — захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий і вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл. Найближча дорога до Куп'янська пролягає через Синьківку. Тому зараз найбільш активна ділянка — це сама Синьківка, РФ спрямовує туди всі свої сили — як техніку, так і особливий склад. Але жодних просувань у нього немає", — розповів Шевцов.

Втім, ворогу не вдається реалізувати свої плани, тож, просувань він не має.

"Бачимо, що ворог постійно атакує цю бідну Синьківку, але йде весь час одними й тими самим маршрутами. Там вже купа знищеної техніки, така собі Чорнобаївка тільки по-харківськи. Відповідно великі зазнає втрати, успіхів не досягає. Ми спостерігаємо і за угрупованням російських військ на північному кордоні теж. Якихось важливих змін, які несуть загрозу Харкову, ми не бачили", — сказав Фітьо.

Також варто додати, що через негоду противник зменшив використання безпілотників — дронів-камікадзе. Якщо, за словами Шевцова, тиждень тому росіяни застосував 30 повітряних цілей, то 8 січня було лише дві спроби уразити позиції ЗСУ.

Нагадаємо, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на Куп’янському напрямку Харківщини російські окупанти відновили штурмові дії. Вранці 9 січня Сили оборони відбивали намагання ворога захопити населений пункт Синьківка.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.