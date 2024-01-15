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Существует ли угроза повторного наступления на Харьковщину — ответ эксперта

15 января 2024 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Существует ли угроза повторного наступления на Харьковщину — ответ эксперта
Российские танки. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Купянском направлении Харьковщины существует угроза активизации боевых действий. Однако вторжение на территорию региона, в частности из Белгорода, маловероятное.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

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"Мы можем говорить о том, что может существовать угроза активизации именно боевых действий на Купянском направлении. А действительно, угрозы вторжения на территорию Харьковской области по другим направлениям, в частности непосредственно из Белгорода, не существует на сегодняшний день. Но это не означает, что такая угроза не может быть создана", — сказал эксперт.

И добавил, что прифронтовые населенные пункты региона практически постоянно находятся под обстрелом окупантов и в перспективе РФ имеет возможности, чтобы развернуть дополнительные группировки войск.

"Если говорить о Харьковщине, то она давно уже стала эпицентром серьезных боевых действий. У России есть возможность развертывания дополнительных группировок войск, со временем. Но, скажем так, на ближайшие 3-6 месяцев такой угрозы не предвидится", — подытожил Грабский.

Напомним, Вооруженные силы Украины, вероятно, подвели два российских самолета над Азовским морем. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

Позже эту информацию подтвердил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

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Украина
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