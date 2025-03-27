Якою буде погода у Харкові завтра

Люди гуляють вулицями міста. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 28 березня, буде хмарною з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 28 березня

У Харківській області 28 березня синоптики прогнозують вночі місцями невеликий дощ. Однак вдень істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, у межах 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С. Натомість вдень буде значно тепліше, температура повітря прогріється до +13...+18 °С.

У Харкові 28 березня вночі очікується невеликий дощ. Однак вдень не прогнозується істотних опадів. Вітер північно-західний, в межах 5-10 м/с. У Харкові 28 березня температура повітря вночі +4...+6 °С. Вдень харків'ян потішить тепла погода, температура повітря буде в межах +15...+ 17 °С.

Скриншот допису Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 28 березня в України місцями дощитиме. Водночас температура повітря очікується комфортною.

Раніше синоптики Укргідрометцентру інформували про те, якою буде погода в Україні у квітні.