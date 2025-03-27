Обстріл Харкова 26 березня — кількість постраждалих зросла

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу безпілотниками ввечері 26 березня. Наразі відомо про 11 поранених.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 27 березня.

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Синєгубов зазначив, що серед поранених є 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Крім того, гостру реакцію на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки, а також 60-річна жінка.

"Пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали 12 ударів по Харкову. Влучання зафіксовані в різних районах міста.

Також кореспондент Новини.LIVE побував на місці російського обстрілу та показав наслідки атаки.