Какой будет погода в Харькове завтра

Люди гуляют по улицам города. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 28 марта, будет облачной с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 28 марта

В Харьковской области 28 марта синоптики прогнозируют ночью местами небольшой дождь. Однако днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, в пределах 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С. Зато днем будет значительно теплее, температура воздуха прогреется до +13...+18 °С.

В Харькове 28 марта ночью ожидается небольшой дождь. Однако днем не прогнозируется существенных осадков. Ветер северо-западный, в пределах 5-10 м/с. В Харькове 28 марта температура воздуха ночью +4...+6 °С. Днем харьковчан порадует теплая погода, температура воздуха будет в пределах +15...+17 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 28 марта в Украине местами пройдут дожди. В то же время температура воздуха ожидается комфортной.

Ранее синоптики Укргидрометцентра информировали о том, какой будет погода в Украине в апреле.