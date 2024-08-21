Чоловік прикидався волонтером і виманював гроші у людей — деталі схеми

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

На Харківщині чоловік обіцяв допомогти з евакуацією, видаючи себе за волонтера. Свої послуги оцінив у 1000 гривень, але після отримання грошей зникав.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У матеріалах слідства йдеться, що 35-річний чоловік обіцяв допомогти евакуювати людей і тварин з прифронтових територій.

Він, видаючи себе за волонтера, розміщував оголошення про евакуацію в інтернеті. Обіцяв допомогти виїхати з районів Харківської області, де ведуться активні бойові дії.

Свої послуги чоловік оцінив у 1000 гривень. Ці гроші йому були потрібні нібито для того, щоб заправити автомобіль.

Однак, одразу після зарахування грошей на картку, шахрай переставав виходити на зв’язок. Таким чином чоловіку вдалося ошукати 15 осіб.

Під час суду обвинувачений повністю визнав свою вину. Прокурори також повідомили, що це не перші шахрайські дії чоловіка, він вже мав судимість за подібні злочини.

Зокрема, за кілька місяців до цього, він намагався викрасти генератор із однієї з лікарень Харкова. Тоді його затримав охоронець.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві, вчиненому повторно, а також у замаху на крадіжку.

Йому призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі.