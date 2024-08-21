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Мужчина выдавал себя за волонтера и обворовывал людей в прифронтовой зоне — суд вынес приговор

21 августа 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мужчина притворялся волонтером и выманивал деньги у людей — детали схемы
Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Харьковской области мужчина обещал помочь с эвакуацией, выдавая себя за волонтера. Свои услуги он оценил в 1000 гривен, но после получения денег исчезал.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Детали дела

В материалах следствия говорится, что 35-летний мужчина обещал помочь эвакуировать людей и животных с прифронтовых территорий.

Он, выдавая себя за волонтера, размещал объявления об эвакуации в Интернете. Обещал помочь уехать из районов Харьковской области, где ведутся активные боевые действия.

Свои услуги мужчина оценил в 1000 гривен. Эти деньги ему нужны были якобы для того, чтобы заправить автомобиль.

Однако сразу после зачисления денег на карточку мошенник переставал выходить на связь. Таким образом мужчине удалось обмануть 15 человек.

В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину. Прокуроры также сообщили, что это не первые мошеннические действия мужчины, у него уже была судимость за подобные преступления.

В частности, за несколько месяцев до этого он пытался украсть генератор в одной из больниц Харькова. Тогда его задержал охранник.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном повторно, а также в покушении на кражу.

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

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