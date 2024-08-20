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В ЗСУ показали ефектні кадри влучання по ворожому складу з пальним на Харківщині

20 серпня 2024 17:30
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В ЗСУ показали кадри удару по ворожому складу з пальним
Удар по складу з пальним. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українські захисники продовжують знищувати піхоту й техніку окупантів. Військові показали кадри прямого влучання  у ворожий склад з пальним.

Про це ОТУ "Харків" повідомило в Telegram у вівторок, 20 серпня.

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"Окупанти намагаються атакувати українські позиції. Щоб задіяти техніку, їм треба пальне. Склад під відкритим небом росіяни облаштували поруч з лісопосадкою. Сподівалися, що така локація допоможе приховати паливно-мастильні матеріали", — йдеться в повідомлені.

Аеророзвідка бригади "Спартан" Національної гвардії України виявила та завдала прицільного удару з повітря по ворожому складу з пальним.

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