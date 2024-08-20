В ЗСУ показали кадри удару по ворожому складу з пальним

В ЗСУ показали ефектні кадри влучання по ворожому складу з пальним на Харківщині
20 серпня 2024 17:30
Удар по складу з пальним. Фото: скриншот
Українські захисники продовжують знищувати піхоту й техніку окупантів. Військові показали кадри прямого влучання у ворожий склад з пальним.
Про це ОТУ "Харків" повідомило в Telegram у вівторок, 20 серпня.
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Знищення ворожого складу з пальним
"Окупанти намагаються атакувати українські позиції. Щоб задіяти техніку, їм треба пальне. Склад під відкритим небом росіяни облаштували поруч з лісопосадкою. Сподівалися, що така локація допоможе приховати паливно-мастильні матеріали", — йдеться в повідомлені.
Аеророзвідка бригади "Спартан" Національної гвардії України виявила та завдала прицільного удару з повітря по ворожому складу з пальним.
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