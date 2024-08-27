Обстріл Богодухова 27 серпня — одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення

Наслідки обстрілу Богодухова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти зранку 27 серпня завдали удару по Богодухові Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

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У прокуратурі розповіли, що 27 серпня близько 09:30 окупаційні війська вдарили по місту Богодухів. Одне з влучань зафіксовано поблизу автобусної зупинки.

Наслідки обстрілу Богодухова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Крім того, загарбники поцілили по обʼєкту промисловості. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.

Наслідки обстрілу Богодухова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередніми даними, війська РФ били по населеному пункту з РСЗВ "Торнадо-С".

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Скриншот допису прокуратури

Водночас Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу міста загинув 72-річний чоловік. Ще п'ятеро людей отримали травми. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня.