Обстрел Богодухова 27 августа — один человек погиб, пятеро получили ранения

Мужчина погиб на автобусной остановке — оккупанты ударили по Богодухову на Харьковщине
Российские оккупанты утром 27 августа нанесли удар по Богодуху Харьковской области. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура.
Удар по Богодухову 27 августа
В прокуратуре рассказали, что 27 августа около 09:30 оккупационные войска ударили по городу Богодухов. Одно из попаданий зафиксировано возле автобусной остановки.
Кроме того, захватчики попали по объекту промышленности. Потерпели повреждения частные домовладения, хозяйственные постройки, авто.
По предварительным данным, войска РФ били по населенному пункту с РСЗО "Торнадо-С".
Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
В то же время Олег Синегубов добавил, что в результате обстрела города погиб 72-летний мужчина. Еще пять человек получили травмы. Среди них двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Их и еще 42-летнего мужчину госпитализировали с травмами средней степени.
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