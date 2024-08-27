Обстрел Богодухова 27 августа — один человек погиб, пятеро получили ранения

Последствия обстрела Богодухова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты утром 27 августа нанесли удар по Богодуху Харьковской области. В результате обстрела погиб 72-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура.

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В прокуратуре рассказали, что 27 августа около 09:30 оккупационные войска ударили по городу Богодухов. Одно из попаданий зафиксировано возле автобусной остановки.

Последствия обстрела Богодухова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Кроме того, захватчики попали по объекту промышленности. Потерпели повреждения частные домовладения, хозяйственные постройки, авто.

Последствия обстрела Богодухова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительным данным, войска РФ били по населенному пункту с РСЗО "Торнадо-С".

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Скриншот сообщения прокуратуры

В то же время Олег Синегубов добавил, что в результате обстрела города погиб 72-летний мужчина. Еще пять человек получили травмы. Среди них двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Их и еще 42-летнего мужчину госпитализировали с травмами средней степени.