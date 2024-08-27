Воїни уразили дроном Град на Бєлгородщині, який обстрілював Харківську область

Російський "Град". Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують знищення російських окупантів та їхньої техніки. Так, бійці уразили реактивну систему залпового вогню "Град" у Білгородській області.

Відповідне відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram у вівторок, 27 серпня.

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Влучання по російському Граду

Воїни батальйону ударних безпілотників 92-ї ОШБр "Ахілес" уразили російський "Град" у Бєлгородській області.

Там зауважили, що саме цією системою окупанти били по Харківській області. На відео видно, як дрон рухається в напрямку "Града" та влучає у нього.