Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Харків

Чоловік "замінував" метро у Харкові — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 00:53
Суд позбавив волі чоловіка, який погрожував підірвати метро у Харкові
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: freepik

У Харкові судили чоловіка, який зробив фейкове повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Історичний музей". Враховуючи його попередні судимості, суд призначив більш жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, харків’янин, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за шахрайство та крадіжки, 28 липня 2024 року перебував біля кафе "Пузата хата" на вулиці Сумській. Там він попросив у випадкової перехожої мобільний телефон і, скориставшись ним, зателефонував на лінію "102", повідомивши про нібито замінування станції метро "Історичний музей".

"В ході виїзду слідчо-оперативної групи, працівників ДСНС, спеціалістів-вибухотехників, була обстежена станція метро "Історичний музей", однак повідомлення про підготовку вибуху, а саме замінування зазначеної станції метро не підтвердилося, оскільки вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин виявлено не було", — сказано у вироку.

Рішення суду

У березні 2025 року Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у свідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян. За цей злочин йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас прокуратура вважала такий вирок занадто поблажливим і оскаржила його.

Апеляційний суд погодився з аргументами сторони обвинувачення, скасував рішення першої інстанції в частині визначеного покарання та посилив його до чотирьох років ув’язнення. Проте враховуючи попередні вироки за крадіжку й шахрайство, остаточний строк позбавлення волі за сукупністю злочинів склав шість років.

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що у Києві один із водіїв кинув бойову гранату у бік автобуса, внаслідок чого стався вибух та було пошкоджено громадський транспорт. За скоєне громадянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Також ми писали, що Апеляційний суд Харкова підтримав вирок щодо особи, яка була визнана винною у держзраді. Зокрема, чоловік передавав спецслужбам РФ інформацію про розташування та пересування військових підрозділів України.

суд Харків мінування метро вибух судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
