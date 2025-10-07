Суд позбавив волі чоловіка, який погрожував підірвати метро у Харкові

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: freepik

У Харкові судили чоловіка, який зробив фейкове повідомлення про підготовку вибуху на станції метро "Історичний музей". Враховуючи його попередні судимості, суд призначив більш жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, харків’янин, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за шахрайство та крадіжки, 28 липня 2024 року перебував біля кафе "Пузата хата" на вулиці Сумській. Там він попросив у випадкової перехожої мобільний телефон і, скориставшись ним, зателефонував на лінію "102", повідомивши про нібито замінування станції метро "Історичний музей".

"В ході виїзду слідчо-оперативної групи, працівників ДСНС, спеціалістів-вибухотехників, була обстежена станція метро "Історичний музей", однак повідомлення про підготовку вибуху, а саме замінування зазначеної станції метро не підтвердилося, оскільки вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин виявлено не було", — сказано у вироку.

Рішення суду

У березні 2025 року Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у свідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян. За цей злочин йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас прокуратура вважала такий вирок занадто поблажливим і оскаржила його.

Апеляційний суд погодився з аргументами сторони обвинувачення, скасував рішення першої інстанції в частині визначеного покарання та посилив його до чотирьох років ув’язнення. Проте враховуючи попередні вироки за крадіжку й шахрайство, остаточний строк позбавлення волі за сукупністю злочинів склав шість років.

