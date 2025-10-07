Суд лишил свободы мужчину, который угрожал взорвать метро в Харькове

Судья с молотком. Фото иллюстративное: freepik

В Харькове судили мужчину, который сделал фейковое сообщение о подготовке взрыва на станции метро "Исторический музей". Учитывая его предыдущие судимости, суд назначил более жесткое наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, харьковчанин, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за мошенничество и кражи, 28 июля 2024 года находился возле кафе "Пузата хата" на улице Сумской. Там он попросил у случайной прохожей мобильный телефон и, воспользовавшись им, позвонил на линию "102", сообщив о якобы заминировании станции метро "Исторический музей".

"В ходе выезда следственно-оперативной группы, работников ГСЧС, специалистов-взрывотехников, была обследована станция метро "Исторический музей", однако сообщение о подготовке взрыва, а именно заминирование указанной станции метро не подтвердилось, поскольку взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было", — сказано в приговоре.

Решение суда

В марте 2025 года Киевский районный суд Харькова признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. За это преступление ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время прокуратура посчитала такой приговор слишком снисходительным и обжаловала его.

Апелляционный суд согласился с аргументами стороны обвинения, отменил решение первой инстанции в части определенного наказания и усилил его до четырех лет заключения. Однако учитывая предыдущие приговоры за кражу и мошенничество, окончательный срок лишения свободы по совокупности преступлений составил шесть лет.

