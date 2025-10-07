Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Харьков Мужчина "заминировал" метро в Харькове — как наказал суд

Мужчина "заминировал" метро в Харькове — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 00:53
Суд лишил свободы мужчину, который угрожал взорвать метро в Харькове
Судья с молотком. Фото иллюстративное: freepik

В Харькове судили мужчину, который сделал фейковое сообщение о подготовке взрыва на станции метро "Исторический музей". Учитывая его предыдущие судимости, суд назначил более жесткое наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, харьковчанин, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за мошенничество и кражи, 28 июля 2024 года находился возле кафе "Пузата хата" на улице Сумской. Там он попросил у случайной прохожей мобильный телефон и, воспользовавшись им, позвонил на линию "102", сообщив о якобы заминировании станции метро "Исторический музей".

"В ходе выезда следственно-оперативной группы, работников ГСЧС, специалистов-взрывотехников, была обследована станция метро "Исторический музей", однако сообщение о подготовке взрыва, а именно заминирование указанной станции метро не подтвердилось, поскольку взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было", — сказано в приговоре.

Решение суда

В марте 2025 года Киевский районный суд Харькова признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. За это преступление ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время прокуратура посчитала такой приговор слишком снисходительным и обжаловала его.

Апелляционный суд согласился с аргументами стороны обвинения, отменил решение первой инстанции в части определенного наказания и усилил его до четырех лет заключения. Однако учитывая предыдущие приговоры за кражу и мошенничество, окончательный срок лишения свободы по совокупности преступлений составил шесть лет.

Напомним, 6 октября стало известно, что в Киеве один из водителей бросил боевую гранату в сторону автобуса, в результате чего произошел взрыв и был поврежден общественный транспорт. За содеянное гражданину грозит до семи лет лишения свободы.

Также мы писали, что Апелляционный суд Харькова поддержал приговор в отношении лица, которое было признано виновным в госизмене. В частности, мужчина передавал спецслужбам РФ информацию о расположении и передвижении военных подразделений Украины.

суд Харьков минирование метро взрыв судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации