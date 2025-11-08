Відключення світла на Харківщині 9 листопада — які графіки

Чотири черги — графіки відключень світла на Харківщині завтра
У Харківській області завтра, 9 листопада, діятимуть графіки відключення світла. Одночасно буде застосовуватися чотири черги.
Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" в Telegram.
Відключення світла на Харківщині 9 листопада
"За вказівкою НЕК "Укренерго" у звʼязку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у неділю, 9 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.
В "Харківобленерго" повідомили години відсутності світла по чергах з урахування часу на перемикання:
- 1.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 1.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 2.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 2.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 3.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 3.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 4.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 4.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 5.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
- 5.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
- 6.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
- 6.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, місто Ізюм в Харківській області вже добу без світла внаслідок російських обстрілів енергообʼєктів.
А в Укренерго розповідали, як завтра діятимуть відключення світла протягом доби.
