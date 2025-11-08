Відключення світла на Харківщині 9 листопада — які графіки

Харків без світла. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області завтра, 9 листопада, діятимуть графіки відключення світла. Одночасно буде застосовуватися чотири черги.

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла на Харківщині 9 листопада

"За вказівкою НЕК "Укренерго" у звʼязку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у неділю, 9 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

В "Харківобленерго" повідомили години відсутності світла по чергах з урахування часу на перемикання:

1.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

1.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

2.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

2.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

3.1 04:00-11:00; 15:00-21:00

3.2 04:00-11:00; 15:00-21:00

4.1 04:00-11:00; 15:00-21:00

4.2 04:00-11:00; 15:00-21:00

5.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Допис "Харківобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, місто Ізюм в Харківській області вже добу без світла внаслідок російських обстрілів енергообʼєктів.

А в Укренерго розповідали, як завтра діятимуть відключення світла протягом доби.