Отключение света в Харьковской области 9 ноября — какие графики

Четыре очереди — графики отключений света на Харьковщине завтра
В Харьковской области завтра, 9 ноября, будут действовать графики отключения света. Одновременно будет применяться четыре очереди.
Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго" в Telegram.
Отключение света на Харьковщине 9 ноября
"По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в воскресенье, 9 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.
В "Харьковоблэнерго" сообщили часы отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
- 1.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 1.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 2.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 2.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
- 3.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 3.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 4.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 4.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
- 5.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
- 5.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
- 6.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
- 6.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.
Напомним, город Изюм в Харьковской области уже сутки без света в результате российских обстрелов энергообъектов.
А в Укрэнерго рассказывали, как завтра будут действовать отключения света в течение суток.
Читайте Новини.LIVE!