Четыре очереди — графики отключений света на Харьковщине завтра

Четыре очереди — графики отключений света на Харьковщине завтра

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 22:13
обновлено: 22:13
Отключение света в Харьковской области 9 ноября — какие графики
Харьков без света. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области завтра, 9 ноября, будут действовать графики отключения света. Одновременно будет применяться четыре очереди.

Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго" в Telegram.

Читайте также:

Отключение света на Харьковщине 9 ноября

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в воскресенье, 9 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

В "Харьковоблэнерго" сообщили часы отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

  • 1.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
  • 1.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
  • 2.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
  • 2.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00
  • 3.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
  • 3.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
  • 4.1 04:00-11:00; 15:00-21:00
  • 4.2 04:00-11:00; 15:00-21:00
  • 5.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
  • 5.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
  • 6.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00
  • 6.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

null
Пост "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, город Изюм в Харьковской области уже сутки без света в результате российских обстрелов энергообъектов.

А в Укрэнерго рассказывали, как завтра будут действовать отключения света в течение суток.

электроэнергия Харьковская область электроснабжение Харьков отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
