Отключение света в Харьковской области 9 ноября — какие графики

Харьков без света. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области завтра, 9 ноября, будут действовать графики отключения света. Одновременно будет применяться четыре очереди.

Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Отключение света на Харьковщине 9 ноября

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в воскресенье, 9 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

В "Харьковоблэнерго" сообщили часы отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

1.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

2.1 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

2.2 01:00-08:00; 11:00-18:00; 21:00-24:00

3.1 04:00-11:00; 15:00-21:00

3.2 04:00-11:00; 15:00-21:00

4.1 04:00-11:00; 15:00-21:00

4.2 04:00-11:00; 15:00-21:00

5.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 08:00-14:00; 18:00-24:00

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Пост "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, город Изюм в Харьковской области уже сутки без света в результате российских обстрелов энергообъектов.

А в Укрэнерго рассказывали, как завтра будут действовать отключения света в течение суток.