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Главная Харьков Четыре попадания в Харькове: Терехов рассказал о последствиях

Четыре попадания в Харькове: Терехов рассказал о последствиях

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 16:05
Четыре удара по Харькову: Терехов сообщил подробности
Спасатель на месте российского удара. Фото: Новини.LIVE

В Харькове зафиксировали четыре попадания, в результате которых загорелся инфраструктурный объект, полностью сгорел частный дом, а также были повреждены складские и производственные помещения. По предварительным данным, три удара россияне нанесли "Шахедами", еще один —  "Бандеролью".

О последствиях атаки рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.

В Харькове зафиксировали четыре попадания

По словам Терехова, на одном из инфраструктурных объектов до сих пор продолжается тушение масштабного пожара.

"Всего было четыре попадания в районе города Харькова. Первое — это было попадание в инфраструктурный объект, там до сих пор ведутся работы по тушению пожара. Кроме того, в Киевском районе полностью сгорел частный жилой дом", — сказал Терехов.

Мэр отметил, что в момент удара людей в доме не было, поэтому никто не пострадал.

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Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Еще два попадания пришлись на складские помещения и производственный объект.

Четыре попадания в Харькове: Терехов рассказал о последствиях - фото 2
Сгоревший дом изнутри. Фото: Новини.LIVE

Также повреждены общежития одного из учебных заведений — там выбило окна. Как сообщили журналисты, поврежден дом скульптора Катиба Мамедова.

Четыре попадания в Харькове: Терехов рассказал о последствиях - фото 3
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Терехов подчеркнул, что, несмотря на значительные разрушения, информации о пострадавших нет.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 9 августа российские войска атаковали Харьков ракетами и беспилотниками. В результате ударов пострадали 37 человек, еще один погиб.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове показали последствия российского удара по многоэтажному дому в Салтовском районе 9 августа. В результате атаки разрушены перекрытия и часть квартир на верхних этажах дома.

Харьков Игорь Терехов война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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