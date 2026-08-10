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Головна Харків У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці

У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці

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Дата публікації: 10 серпня 2026 13:40
У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці
Наслідки атаки по Харкову. Фото: ДСНС

У Харкові показали, який вигляд мають квартири у багатоповерхівці в Салтівському районі після російського удару 9 серпня. Внаслідок атаки були зруйновані перекриття та частина квартир на верхніх поверхах будинку.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала на місці удару та показала його наслідки.

Росіяни вдарили по Салтівці трьома "Бандеролями"

За даними прокуратури, вранці 9 серпня російські військові застосували по Харкову три дрон-ракети "Бандероль". Один із боєприпасів влучив у житлову багатоповерхівку.

У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці - фото 1
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Новини.LIVE
У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці - фото 2
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Новини.LIVE

На оприлюднених кадрах видно зруйновані приміщення, пошкоджені стіни, перекриття та особисті речі мешканців. Частина квартир на верхніх поверхах зазнала значних руйнувань.

У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці - фото 3
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Новини.LIVE
У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці - фото 4
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок російської атаки загинув чоловік. Ще 27 людей постраждали, серед них — п’ятирічна дитина.

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У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці - фото 5
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Новини.LIVE
У Харкові показали наслідки удару РФ по багатоповерхівці - фото 6
Наслідки атаки по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по Харкову шість родин звернулися до міської влади щодо тимчасового відселення. Внаслідок атаки у багатоповерхівці були повністю зруйновані чотири квартири, а комунальники відновлювали електропостачання та закривали пошкоджені контури будинку.

Також Новини.LIVE писали, що за добу російські війська атакували 24 населені пункти Харківщини. Внаслідок обстрілів області постраждали дев’ять людей, пошкоджені житлові будинки, підприємства, ферми, склади, автомобілі та інша цивільна інфраструктура.

Харків обстріли атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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