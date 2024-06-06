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Давав собакам отруйну їжу — у Харкові затримали догхантера

6 червня 2024 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові затримали чоловіка, який травив тварин
Їжа, в якій була отрута. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вперше з 2009 років у Харкові було підтверджено випадок догхантерства. Зловмисником виявився "зоозахисник".

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у Telegram у четвер, 6 червня.

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У міській раді заявили, що кожен сигнал про ймовірне отруєння собак перевірявся та розслідувався працівниками КП "Центр поводження з тваринами". 

До фахівців звернулася харків'янка, чий собака помер після того, як підібрав на вулиці шматок їжі. Як виявилось, у ньому було заховано пігулки. Згодом стало відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій. 

"Харківський догхантер виявився "зоозахисником". Чоловік підгодовував, лікував, стерилізував і прилаштовував у родини бездомних котів. Крім ліків для тварин і корму, поліцейські виявили в громадянина ковбасні вироби, нашпиговані таблетками", — йдеться у повідомленні.

КП "Центр поводження з тваринами" звернулося з відповідною заявою до правоохоронців. Фахівці готові надати всебічну підтримку власникам собак, які постраждали, в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Також власникам домашніх улюбленців доведеться заплатити штрафи за відсутність повідця і намордника, ігнорування фекалій на вулиці, заподіяння шкоди третім особам, жорстоке поводження з тваринами тощо.

Раніше у Києві чоловік у стані сп'яніння кинув собаку об асфальт. Поліція вже висунула чоловіку підозру у жорстокому поводженні з твариною.

Харків
собака
отруєння
тварини

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