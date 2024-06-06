У Харкові затримали чоловіка, який травив тварин

Їжа, в якій була отрута. Фото: скриншот з відео

Вперше з 2009 років у Харкові було підтверджено випадок догхантерства. Зловмисником виявився "зоозахисник".

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у Telegram у четвер, 6 червня.

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Догхантерство у Харкові

У міській раді заявили, що кожен сигнал про ймовірне отруєння собак перевірявся та розслідувався працівниками КП "Центр поводження з тваринами".

До фахівців звернулася харків'янка, чий собака помер після того, як підібрав на вулиці шматок їжі. Як виявилось, у ньому було заховано пігулки. Згодом стало відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій.

"Харківський догхантер виявився "зоозахисником". Чоловік підгодовував, лікував, стерилізував і прилаштовував у родини бездомних котів. Крім ліків для тварин і корму, поліцейські виявили в громадянина ковбасні вироби, нашпиговані таблетками", — йдеться у повідомленні.

КП "Центр поводження з тваринами" звернулося з відповідною заявою до правоохоронців. Фахівці готові надати всебічну підтримку власникам собак, які постраждали, в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Також власникам домашніх улюбленців доведеться заплатити штрафи за відсутність повідця і намордника, ігнорування фекалій на вулиці, заподіяння шкоди третім особам, жорстоке поводження з тваринами тощо.

Раніше у Києві чоловік у стані сп'яніння кинув собаку об асфальт. Поліція вже висунула чоловіку підозру у жорстокому поводженні з твариною.