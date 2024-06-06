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Давал собакам ядовитую пищу — в Харькове задержали догхантера

6 июня 2024 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове задержали мужчину, который травил животных
Еда, в которой был яд. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Впервые с 2009 года в Харькове был подтвержден случай догхантерства. Злоумышленником оказался "зоозащитник".

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в Telegram в четверг, 6 июня.

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В городском совете заявили, что каждый сигнал о вероятном отравлении собак проверялся и расследовался работниками КП "Центр обращения с животными".

К специалистам обратилась харьковчанка, чья собака умерла после того, как подобрала на улице кусок пищи. Как оказалось, в нем были спрятаны таблетки. Впоследствии стало известно о гибели еще шести собак в результате таких действий.

"Харьковский догхантер оказался "зоозащитником". Мужчина подкармливал, лечил, стерилизовал и пристраивал в семьи бездомных котов. Кроме лекарств для животных и корма, полицейские обнаружили у гражданина колбасные изделия, нашпигованные таблетками", — говорится в сообщении.

КП "Центр обращения с животными" обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Специалисты готовы оказать всестороннюю поддержку владельцам собак, которые пострадали, в рамках действующего законодательства.

Напомним, украинское законодательство предусматривает административную ответственность за жестокое обращение с животными. Также владельцам домашних любимцев придется заплатить штрафы за отсутствие поводка и намордника, игнорирование фекалий на улице, причинение вреда третьим лицам, жестокое обращение с животными и т.д.

Ранее в Киеве мужчина в состоянии опьянения бросил собаку об асфальт. Полиция уже выдвинула мужчине подозрение в жестоком обращении с животным.

Харьков
собака
отравление
животные

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