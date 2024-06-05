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Скільки переселенців проживає у Харкові — дані від мерії міста

5 червня 2024 16:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скільки переселенців у Харкові — дані від мерії міста
Перехожі на вулиці Сумській у Харкові. Фото ілюстративне: Василь Голосний
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові станом на 1 червня 2024 року зареєстровано майже 200 тисяч переселенців. Переважна кількість внутрішньопереміщених осіб з Харківщини та Донеччини.

Такі дані наводять в пресслужбі мерії міста у середу, 5 червня. 

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Скільки переселенців проживає у Харкові

У Харкові зараз зареєстровано в якості  переселенців:

  • понад 11 тис. осіб з інвалідністю;
  • понад 28 тис. дітей;
  • 51 тис. пенсіонерів.

Також допомогу на проживання отримують 44 тис. осіб.

харків впо
Скриншот допису мерії Харкова

Новини Харкова — остання інформація

Нагадаємо, раніше мер міста Ігор Терехов розповів, що зараз у Харкові проживає понад мільйон осіб, у тому числі переселенці, які виїхали із зон активних бойових дій. 

Міський голова Харкова також додав, що в місті хочуть збудувати безпечне підземне містечко загальною площею у понад 200 тисяч квадратних метрів.

Також ми писали про те, де можна у Харкові підзарядити гаджети з огляду на відключення світла. 

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