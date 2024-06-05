Скільки переселенців у Харкові — дані від мерії міста

Скільки переселенців проживає у Харкові — дані від мерії міста
У Харкові станом на 1 червня 2024 року зареєстровано майже 200 тисяч переселенців. Переважна кількість внутрішньопереміщених осіб з Харківщини та Донеччини.
Такі дані наводять в пресслужбі мерії міста у середу, 5 червня.
Скільки переселенців проживає у Харкові
У Харкові зараз зареєстровано в якості переселенців:
- понад 11 тис. осіб з інвалідністю;
- понад 28 тис. дітей;
- 51 тис. пенсіонерів.
Також допомогу на проживання отримують 44 тис. осіб.
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Нагадаємо, раніше мер міста Ігор Терехов розповів, що зараз у Харкові проживає понад мільйон осіб, у тому числі переселенці, які виїхали із зон активних бойових дій.
Міський голова Харкова також додав, що в місті хочуть збудувати безпечне підземне містечко загальною площею у понад 200 тисяч квадратних метрів.
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