Де харків'яни можуть зануритися в ополонку на Водохреща — перелік місць

Освячення води на Водохреща у Харкові. Фото: Харьковские известия

У зв'язку з реформою календаря в Україні, свято Водохреща, або Хрещення Господнього, переноситься на 6 січня. У цей день прийнято пірнати в ополонку. Вважається, що такий ритуал приносить здоров'я на весь рік.

Де цьогоріч харків'яни можуть вшанувати традицію та зануритися в ополонку — далі в матеріалі Новини.LIVE.

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Локації для занурень на Водохреща у Харкові

І хоча міська влада Харкова офіційно не давала переліку місць для купання, містяни можуть зануритися у крижану воду в тих локаціях, які були популярні попередні роки.

Джерело на Жуках

Воно розташоване нижче селища Жуковського на озері Очерет. Богослужіння і освячення води відбуваються тут щороку.

Джерело в Саржиному Яру

Щорічно тут, не боячись холоду та морозу, занурюються сотні жителів Павлова Поля та інших районів Харкова. Харківські чиновники часто вибирають цю локацію для купання 6 січня.

Олексієве джерело

Це одне з найстаріших джерел в Харкові. 6 січня тут проведуть богослужіння та освячення води.

Джерело в Манжосовому Яру

Це джерело вважається третім за величиною в Харкові. Пару років тому джерело пережило реконструкцію.

Журавлевске водосховище

Сюди приходять занурюватися в крижану воду жителі Салтівки.

Ополонка Фельдмана в екопарку

Раніше тут проводили традиційну водохресну церемонію освячення води. Також можна було пірнути у водохресній ополонці.

Втім є громади на Харківщині, де купання на Водохреща є під суворою забороною.

Раніше ми повідомляли, що у Балаклійській громаді заборонили відвідувати прибережні смуги річок та водойм й занурюватися в крижану ополонку на Водохреща. Причиною цьому є велика кількість вибухонебезпечних предметів, які є на території громади.