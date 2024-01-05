Где харьковчане могут окунуться в прорубь на Крещение — перечень мест
В связи с реформой календаря в Украине праздник Крещения, или Крещение Господне, переносится на 6 января. В этот день принято нырять в прорубь. Считается, что подобный ритуал приносит здоровье на весь год.
Где в этом году харьковчане могут почтить традицию и погрузиться в прорубь — дальше в материале Новини.LIVE.
Локации для погружений на Крещение в Харькове
И хотя городские власти Харькова официально не давали перечень мест для купания, горожане могут погрузиться в ледяную воду в тех локациях, которые были популярны в предыдущие годы.
Источник на Жуках
Он расположен ниже поселка Жуковского, на озере Очерет. Богослужение и освящение воды совершаются здесь каждый год.
Источник в Саржином Яру
Ежегодно здесь, не опасаясь холода и мороза, погружаются сотни жителей Павлова Поля и других районов Харькова. Харьковские чиновники часто выбирают локацию для купания 6 января.
Алексеев источник
Это один из старейших источников в Харькове. 6 января здесь проведут богослужение и освящение воды.
Источник в Манжесовом Яру
Этот источник считается третьим по величине в Харькове. Пару лет назад он пережил реконструкцию.
Журавлевское водохранилище
Сюда приходят погружаться в ледяную воду жители Салтовки.
Прорубь Фельдмана в экопарке
Ранее здесь проводили традиционную крещенскую церемонию освящения воды. Также можно было нырнуть в крещенской проруби.
Впрочем, есть громады на Харьковщине, где купание на Крещение под строгим запретом.
Ранее мы сообщали, что в Балаклейской громаде запретили посещать прибрежные полосы рек и водоемов и погружаться в ледяную прорубь на Крещение. Причиной тому большое количество взрывоопасных предметов, которые на находят территории громады.
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