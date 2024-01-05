Где харьковчане могут окунуться в прорубь на Крещение — перечень мест

Освящение воды на Крещение в Харькове. Фото: Харьковские известия

В связи с реформой календаря в Украине праздник Крещения, или Крещение Господне, переносится на 6 января. В этот день принято нырять в прорубь. Считается, что подобный ритуал приносит здоровье на весь год.

Где в этом году харьковчане могут почтить традицию и погрузиться в прорубь — дальше в материале Новини.LIVE.

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Локации для погружений на Крещение в Харькове

И хотя городские власти Харькова официально не давали перечень мест для купания, горожане могут погрузиться в ледяную воду в тех локациях, которые были популярны в предыдущие годы.

Источник на Жуках

Он расположен ниже поселка Жуковского, на озере Очерет. Богослужение и освящение воды совершаются здесь каждый год.

Источник в Саржином Яру

Ежегодно здесь, не опасаясь холода и мороза, погружаются сотни жителей Павлова Поля и других районов Харькова. Харьковские чиновники часто выбирают локацию для купания 6 января.

Алексеев источник

Это один из старейших источников в Харькове. 6 января здесь проведут богослужение и освящение воды.

Источник в Манжесовом Яру

Этот источник считается третьим по величине в Харькове. Пару лет назад он пережил реконструкцию.

Журавлевское водохранилище

Сюда приходят погружаться в ледяную воду жители Салтовки.

Прорубь Фельдмана в экопарке

Ранее здесь проводили традиционную крещенскую церемонию освящения воды. Также можно было нырнуть в крещенской проруби.

Впрочем, есть громады на Харьковщине, где купание на Крещение под строгим запретом.

Ранее мы сообщали, что в Балаклейской громаде запретили посещать прибрежные полосы рек и водоемов и погружаться в ледяную прорубь на Крещение. Причиной тому большое количество взрывоопасных предметов, которые на находят территории громады.