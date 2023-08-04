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Де у Харківській області тече найгірша вода з-під крану: результати досліджень

4 серпня 2023 16:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Де у Харківській області тече найгірша вода з-під крану: результати досліджень
Людина перевіряє воду у крані. Фото: Гонтар Володимир / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Харківській області з понад 5000 проб води з джерел та мереж централізованого водопостачання — 202 проби (4,0%) не відповідали гігієнічним вимогам. Найбільші відхилення виявлені у Лозівському та Харківському районах.

Про це повідомляють у ДУ "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

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Результати досліджень

Протягом перших 6 місяців поточного року було проведено аналіз води з джерел та мереж централізованого водопостачання для населення Харківської області та міста Харкова. Всього було досліджено 5089 проб за санітарно-хімічними показниками. З них 202 проби (4,0%) не відповідали гігієнічним вимогам. Найбільше відхилень від нормативів було виявлено в централізованому водопостачанні Лозівського (4,9%) та Харківського (4,9%) районів.

"У досліджених пробах води зареєстровані перевищення нормативних значень за показниками каламутності, кольоровості, запаху,  загальної жорсткості, вмісту заліза, сульфатів, нітратів, аміаку, хлоридів, сухого залишку, кремнію і фтору", — йдеться у повідомленні. 

Мікробіологічні дослідження охопили 5674 проби води, з них 121 проба (2,1%) не відповідала вимогам епідемічної безпеки питної води. Найбільше відхилень було в Ізюмському (4,7%) та Лозівському (3,1%) районах.

Санітарно-хімічні показники води з розподільної мережі водогону м. Харкова були досліджені на 597 пробах води, з них 41 проба (6,9%) не відповідала нормативним вимогам. Перевищення нормативів спостерігалися за показниками кольоровості, каламутності, загальної жорсткості та тригалогенметанів.

Мікробіологічні показники були досліджені на 471 пробі води, з них 23 проби (4,9%) не відповідали нормативам епідемічної безпеки. Відхилення виявлені переважно на вуличних водорозбірних колонках на території м. Харкова.

За паразитологічними показниками всі проби води з мереж централізованого водопостачання відповідали нормативним вимогам.

Нагадаємо, що харків'янам не рекомендують відвідувати шість пляжів. Під час останніх лабораторних досліджень медики виявили там фекальні забруднення.

Також ми писали про те, що у МОЗ розповіли, яка ситуація з водою на півдні після підриву Каховської ГЕС. Поверхневі водойми не відповідають санітарним нормам у 15% випадків. 

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