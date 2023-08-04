Где в Харьковской области течет самая плохая вода из-под крана: результаты исследований

Человек проверяет воду в кране. Фото: Гонтарь Владимир / УНИАН

В Харьковской области более 5000 проб воды из источников и сетей централизованного водоснабжения — 202 пробы (4,0%) не отвечали гигиеническим требованиям. Наибольшие отклонения обнаружены в Лозовском и Харьковском районах.

Об этом сообщают в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

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Результаты исследований

В первые 6 месяцев текущего года был проведен анализ воды из источников и сетей централизованного водоснабжения для населения Харьковской области и города Харькова. Всего было исследовано 5089 проб по санитарно-химическим показателям. Из них 202 пробы (4,0%) не отвечали гигиеническим требованиям. Больше отклонений от нормативов было выявлено в централизованном водоснабжении Лозовского (4,9%) и Харьковского (4,9%) районов.

"В исследованных пробах воды зарегистрированы превышения нормативных значений по показателям мутности, цветности, запаху, общей жесткости, содержанию железа, сульфатов, нитратов, аммиака, хлоридов, сухого остатка, кремния и фтора", — говорится в сообщении.

Микробиологические исследования охватили 5674 пробы воды, из них 121 проба (2,1%) не отвечала требованиям эпидемической безопасности питьевой воды. Больше отклонений было в Изюмском (4,7%) и Лозовском (3,1%) районах.

Санитарно-химические показатели воды по распределительной сети водопровода г. Харькова были исследованы на 597 пробах воды, из них 41 проба (6,9%) не отвечала нормативным требованиям. Превышение нормативов наблюдалось по показателям цветности, мутности, общей жесткости и тригалогенметанов.

Микробиологические показатели исследованы на 471 пробе воды, из них 23 пробы (4,9%) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности. Отклонения были обнаружены преимущественно на уличных водоразборных колонках на территории г. Харькова.

По паразитологическим показателям все пробы воды из сетей централизованного водоснабжения отвечали нормативным требованиям.

Напомним, что харьковчанам не рекомендуют посещать шесть пляжей . В ходе последних лабораторных исследований медики обнаружили там фекальные загрязнения.

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