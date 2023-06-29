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Харків'янам не рекомендують відвідувати 6 пляжів: зафіксували порушення

29 червня 2023 13:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харків'янам не рекомендують відвідувати 6 пляжів: вони не відповідають гігієнічним нормам
Плакат "Купатись тимчасово заборонено" на пляжі. Фото: Іванов Олексій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Під моніторинговим наглядом ДУ "Харківський ОЦКПХ МОЗ" знаходиться 13 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах на території м. Харків та області. Під час останніх лабораторних досліджень в шести з них медики виявили фекальні забруднення.

Про це повідомляє Державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

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Результати досліджень 

За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що вода в межах акваторії пляжів "Удянський", Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у м. Харків не відповідає гігієнічним нормативам.

Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм.

"У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах", — наголошують у лабцентрі. 

Перелік пляжів, які наразі є небезпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.

Фахівці також звертають увагу на те, що комісія з питань ТЕБ та НС Харківської міської ради наразі взагалі не рекомендує населенню відвідування рекреаційних зон поблизу водоймищ на території міста.

Нагадаємо, що до початку купального сезону у Харківській області ухвалене рішення про відкриття 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.  

Також ми писали про те, що всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.

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