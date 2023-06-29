Харків'янам не рекомендують відвідувати 6 пляжів: вони не відповідають гігієнічним нормам

Плакат "Купатись тимчасово заборонено" на пляжі. Фото: Іванов Олексій / УНІАН

Під моніторинговим наглядом ДУ "Харківський ОЦКПХ МОЗ" знаходиться 13 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах на території м. Харків та області. Під час останніх лабораторних досліджень в шести з них медики виявили фекальні забруднення.

Про це повідомляє Державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

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Результати досліджень

За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що вода в межах акваторії пляжів "Удянський", Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у м. Харків не відповідає гігієнічним нормативам.

Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм.

"У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах", — наголошують у лабцентрі.

Перелік пляжів, які наразі є небезпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.

Фахівці також звертають увагу на те, що комісія з питань ТЕБ та НС Харківської міської ради наразі взагалі не рекомендує населенню відвідування рекреаційних зон поблизу водоймищ на території міста.

Нагадаємо, що до початку купального сезону у Харківській області ухвалене рішення про відкриття 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.

Також ми писали про те, що всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.